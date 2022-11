ARTsenal, sens littéral

« Mon travail artistique prend vraiment racine dans mes souvenirs d’enfance. J’aime bien qu’à la vue de mes pièces, les visiteurs se rappellent peut-être un Tintin qu’ils ont lu. L’enfance me parle beaucoup », expose Denis Roueche. Le récit enfantin aussi. Car si l’on ne sait pas où cet « Homme Canon » atterrit, le deuxième site d’exposition à la Galerie Paul Bovée offre une série d’explosion. « Cet homme canon a été expulsé ailleurs à Delémont et à Paul Bovée on peut voir cette idée d’explosion, une série d’artifices sous forme de dessins abstraits », explique l’artiste qui tisse sous nos yeux la réflexion de « son » parcours imaginaire.