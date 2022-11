Accident aux Franches-Montagnes

Un accident de la circulation s’est produit mercredi, en fin de journée, aux Franches-Montagnes. Un automobiliste en a percuté un autre qui circulait en sens inverse, entre Saignelégier et Goumois. Les deux voitures sont parties en embardée et ont terminé leur course en contrebas de la route. Une personne a été prise en charge par une ambulance, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. /comm-cto