Des éclairages colorés et solidaires à Delémont

Cette action est possible grâce au nouveau concept d’éclairage nocturne, mis en place par les Services industriels de Delémont (SID). Ces derniers expliquent dans un communiqué que les tubes lumineux peuvent être paramétrés pour changer de couleur en fonction d’événements particuliers. Sur décision du Conseil communal, ils pourront pas exemple s’allumer en rouge et blanc à l’occasion de la fête nationale. Ce concept d’éclairage s’inscrit dans le projet « Au théâtre ce soir », mené par les SID suite à sa validation par le Conseil de Ville en 2019. Les éclairages décoratifs sont éteints à minuit, en cohérence avec les actions actuelles pour économiser l’énergie. Les SID ajoutent qu’un système de variation de couleur sera également déployé sur la façade sud du Château, « à terme », pour que la Municipalité puisse ainsi afficher son soutien à certaines causes. /comm-cto