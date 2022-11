Le café-théâtre Aux Planches cherche un nouveau souffle artistique

François Vorpe assure donner carte-blanche au futur directeur artistique. « Mais avec des lignes dont on pourrait discuter et qui soient approuvées par le comité » de l’association culturelle des amis du théâtre Aux Planches, précise le propriétaire. Après plus d’une année de recherches infructueuses, François Vorpe poursuit donc sa quête avec l’espoir de trouver enfin la perle rare. /nmy