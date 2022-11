Les préparatifs pour le Centre de collecte et de valorisation des déchets du SEOD vont bon train

Le SEOD est à pied d’œuvre pour la mise en place du Centre de collecte et de valorisation des déchets à Delémont. Les délégués du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs ont tenu leur 3e assemblée de l’année, la dernière de la législature, jeudi soir à Courrendlin. Un point a été fait sur les avancées du groupe de travail concernant le CCV. Il a notamment mis à jour le règlement-type des déchets qui sera remis d’ici la fin de l’année aux communes, alors que la règlementation d’exploitation est en cours. Il faut encore finaliser le toit du centre par rapport au photovoltaïque, alors que le comité penche pour un investissement plutôt qu’un contrat avec des services industriels au vu de la faible consommation du CCV. Un partenariat est en cours pour impliquer Caritas dans l’exploitation du site, le service de ramassage à domicile et la valorisation des matières. « Nous espérons déposer le permis de construire d’ici deux semaines et le présenter aux riverains avec qui nous allons faire une convention. Nous ne craignons pas d’oppositions à ce stade. Nous sommes optimistes pour un démarrage de la construction l’année prochaine », explique le coordinateur du groupe de travail Michel Brahier.