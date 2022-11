Des trains miniatures à Delémont

L’Amicale du Rail et Modélisme jurassien fait ses portes ouvertes. Des trains miniatures réduits à l’échelle 1/43 sont à voir les journées de samedi et dimanche à l’école du Gros Seuc à Delémont. Le groupe de passionnés a commencé à réaliser une maquette il y a une trentaine d’années. Aujourd’hui, ce réseau fonctionne grâce à un système électronique et informatique qui permet de gérer plusieurs trains en même temps.

La maquette elle-même dévoile en miniature des coins de la région : la colonie des Rouges-Terres, l’ancienne gare de Bollement, la centrale hydro-électrique de la Goule, ainsi qu’une éolienne. Vincent Bouduban, président de l’Amicale, précise que les bases de cette maquette celles d’origine.