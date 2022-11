Le Musée du Mont-Repais s’offre une rénovation et deux pièces historiques

Deux symboles ambivalents, le Fritz ayant été conçu pour commémorer la mobilisation lors de la 1re guerre mondiale avant de devenir une statue de discorde sur fond de question jurassienne et d’antimilitarisme. Une histoire qui a nécessité quelques réflexions quant à son exposition et sa mise en scène. « C’est un objet qui a cristallisé beaucoup de sensibilités différentes et d’émotions. Ce que l’on a voulu faire, c’est donner la possibilité au public de voir cet objet dans son état actuel avec toute l’histoire qu’il comporte et avec toute l’objectivité possible. Face à on objet fortement abîmé comme celui-ci (NDLR, sa tête et la baïonnette ont été détruites par les activistes jurassiens, puis l’un des dépôts où il reposait a été incendié), c’est là qu’intervient la scénographie. C’est pourquoi nous avons décidé d’y intégrer de l’animation multimédia pour le présenter sous les différentes facettes de son histoire et aller au-delà du simple objet », explique Samantha Reichenbach, muséographe en charge de la scénographie de la future exposition. Une partie du public découvrira par ailleurs pour la première fois cette statue conservée à l’abri des regards depuis plus de 30 ans.