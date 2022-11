Moins d’exploitations agricoles, plus d’animaux de rente

En revanche, le nombre d’animaux de rente est en augmentation de plus de 10'000 unités sur un an dans le Jura (422'995 fin 2021, contre 412'426 fin 2020). La tendance se confirme : ce sont les volailles qui ont la cote, alors que le nombre de bovins diminue. « Il y a une volonté de consommer des œufs et de payer plus cher pour un produit suisse. Concernant les bovins, la baisse est notamment due à l’activité laitière. Aujourd’hui, une vache produit bien davantage qu’il y a vingt ou trente ans », explique François Monin.