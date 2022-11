Feu spectaculaire à l’ancien aérodrome de Courtedoux

Enorme nuage de fumée sur la route de Courtedoux à Porrentruy. Le site de l’ancien aérodrome a été le théâtre d’un incendie spectaculaire dimanche matin. La police cantonale jurassienne indique que l’alerte a été donnée à 9h23 au Centre de Renfort de Porrentruy (CRISP) et au SIS Haute-Ajoie Centre qui ont encore appelé le SIS Calabri en renfort. Le feu a totalement détruit des bâtiments en bois attenants au restaurant du Relais de l’Aéro, qui a lui pu être préservé grâce à l’intervention des quarante pompiers mobilisés, soutenus par 12 véhicules. L’incendie a été maîtrisé vers 10h40. Les locaux détruits contenaient les archives de l’aéro club, des dortoirs - heureusement vides - et une salle d’un club de danse espagnole. Nicolas Dobler, commandant du CRISP, explique que la principale difficulté de l'intervention a été l'approvisionnement en eau : « il a fallu faire des navettes avec les véhicules et les agriculteurs de la région, depuis les étangs de l'A16, la ferme biogaz en face et le village de Courtedoux ».