Pas de révolution au Conseil de ville de Moutier

Les élections de ce dimanche n’ont pas révolutionné le Conseil de ville de Moutier. L’Entente jurassienne conserve sa majorité avec l’obtention de 28 sièges sur les 41 du législatif. Dans le détail, le PSA, le RPJ, le PCSI et Le Centre gagnent chacun un siège. Le Rauraque, lui, en perd un. La formation Jeunes progressistes de gauche et Osez Moutier ! remportent respectivement un et deux sièges. Autre fait notable : la formation Moutier à venir, composée en majorité par des antiséparatistes, a fait élire ses dix candidats.

Le Conseil de ville de Moutier se compose ainsi : 13 PSA, 4 RPJ, 2 PCSI, 6 Le Centre, 3 Le Rauraque, 10 Moutier à venir et 2 Osez Moutier ! Les résultats de l’élection sont à retrouver au complet ci-dessous. /gtr