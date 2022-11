BKW obtient un crédit syndiqué de 1,5 milliard de francs

BKW s'arme pour lutter face à d'éventuels bouleversement du marché de l'énergie. Le producteur et fournisseur d'électricité bernois, également actif dans les techniques du bâtiment, a conclu avec plusieurs banques internationales une nouvelle facilité de crédit de 1,5 milliard de francs. Elle vient compléter un autre emprunt syndiqué d'un demi-milliard, non utilisé à ce jour.

Le nouveau crédit syndiqué, dont le contrat a été signé vendredi, permet d'une part d'optimiser les financements existants et d'autre part de créer une marge de manoeuvre financière supplémentaire afin de surmonter d'éventuels bouleversements futurs sur les marchés de l'énergie, écrit lundi le groupe BKW. Il doit ainsi contribuer à un approvisionnement fiable en électricité au cours des deux prochains hivers.

Si les ex-Forces motrices bernoises ont pu surmonter jusqu'ici les bouleversements sur les marchés de l'énergie, la volatilité des marchés et la mobilisation des liquidités qui en résulte demeurent importantes. La nouvelle ligne de crédit a été conclue avec environ 20 banques suisses et étrangères sous la régie d'UBS Suisse. La maturité de cette facilité est de douze mois, avec deux options de prolongation à la demande de BKW de six mois chacune. La maturité maximale peut donc être portée à 24 mois. /ATS