Le Jura rejoint prochainement un projet de plateforme pour le climat

Face au dérèglement climatique, les cantons romands proposent un site internet dédié au climat. La plateforme monplanclimat.ch, conçue par le canton de Fribourg, est désormais intercantonale grâce aux contributions des cantons de Genève, Valais et Vaud. Neuchâtel et le Jura vont la rejoindre prochainement.

« La plateforme rassemble les idées, les projets, les témoignages et les outils pratiques permettant à chacun de s’engager, à son échelle, en faveur du climat », ont indiqué lundi les quatre cantons dans un communiqué. Elle partage des pistes d'actions et des bonnes pratiques avec les citoyens.

Le site cherche à rendre son contenu aussi accessible que possible à un large public grâce à un effort concerté de vulgarisation. La structure internet a été pensée pour être simple et efficace. On peut y trouver des articles, un glossaire, des quiz et des concours.

Chaque canton partenaire peut également communiquer de manière plus ciblée sur son propre onglet. Les personnes curieuses des efforts déployés en faveur du climat dans leur région peuvent ainsi accéder rapidement aux informations pertinentes.

« La plateforme monplanclimat.ch se veut exemplaire en optimisant l’accès à l’information tout en adoptant une approche durable et responsable. Son hébergeur n’emploie que de l’électricité issue d’énergies renouvelables régionales et stocke les données de ses propres serveurs en Suisse », ont expliqué les cantons. /ATS-aba