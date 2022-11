Le développement durable au cœur de la révision du plan directeur cantonal

Une partie du plan directeur cantonal a été révisée ; les chapitres en question sont désormais soumis à une consultation publique, jusqu’au 6 mars 2023. Cette révision a été menée par le Service du développement territorial, mandaté par le Gouvernement jurassien. Elle doit permettre de mieux préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, mais aussi de développer l’offre touristique et la transition énergétique. Dans un communiqué publié lundi, l'exécutif cantonal justifie cette révision par « les pressions toujours plus fortes de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles [qui] nécessitent de cadrer plus clairement le développement d’éventuels projets.»





Le tourisme à l’ère de la lutte contre le changement climatique

Une fiche spécifique sur le thème du climat a été créée. Elle rappelle l’existence du Plan Climat Jura et l’importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Mais la lutte ou l’adaptation au dérèglement climatique est un sujet général, évoqué dans la plupart des autres fiches du plan directeur cantonal. Cela se remarque notamment dans la section « tourisme et loisirs » : parmi les objectifs annoncés dans le document, le développement d’un « tourisme durable et diversifié (…) minimisant l’impact sur le paysage, l’environnement et le climat ». « Le plan directeur cantonal doit permettre de trouver un juste milieu entre des intérêts souvent divergents : il y a l'intérêt du promotteur, l'intérêt économique de la collectivité et l'intérêt de ceux qui militent pour préserver un cadre naturel », explique Daniel Rieder, chef du Service du développement territorial. « Or, les projets touristiques se développent souvent dans des milieux proches de la nature. Notre but, avec cette fiche, c'est de fixer un cadre pour que des projets soient possibles, mais pas à n'importe quelle condition. » Concrètement, cela passe par l'identification de secteurs propices à l'implantation d'activités touristiques, sans que cela ait un impact trop grand sur la biodiversité. Une fiche dédiée aux hébergements insolites a aussi été créée, afin de penser ces infrastructures de la manière la plus durable possible.