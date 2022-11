Recours classé contre l'annulation des élections à Alle

Le recours contre l’annulation des élections à Alle est classé. La juge administrative a indiqué par communiqué lundi qu’elle ne donnera pas suite au recours d’un citoyen d’Alle déposé le 21 octobre derniers. Après avoir ordonné aux autorités communales d’assurer le déroulement des élections par des mesures superprovisionnelles, la juge a constaté que le scrutin a eu lieu selon le calendrier fixé par la loi et « aucun recours n’a été déposé contre ces élections et leur déroulement », précise le communiqué. La juge classe donc l’affaire et ne prélève pas de frais ni n’alloue de dépens.

A noter que cette décision est susceptible d’un recours dans les 10 jours. /comm-gtr