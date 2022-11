Classe politique : la candidature d’Elisabeth Baume-Schneider vue par Jean-François Roth

Jean-François Roth n’y va pas par quatre chemins… « Elisabeth Baume-Schneider a de grandes chances d’accéder au Conseil fédéral », selon le Jurassien, lui-même ancien candidat au Conseil fédéral. Le citoyen de Courtételle estime que « l’élection va se jouer en fonction des groupes d’intérêt et des réseaux qui se mettent en place à travers le parlement ». Il est convaincu que la candidate taignonne à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral a les qualités pour siéger à l’exécutif : « Elisabeth Baume-Schneider doit montrer qu’elle a beaucoup de talent, qu’elle est dotée de beaucoup d’expérience et qu’elle est capable de compromis », martèle l’ancien conseiller aux États jurassien qui est convaincu que le profil de l’ancienne ministre jurassienne peut séduire : « Elle provient de la Suisse des champs », clame-t-il. Selon Jean-François Roth, la Jurassienne et sa rivale bâloise Eva Herzog seront sondées ces prochains jours sur leurs positions vis-à-vis des problèmes actuels, tels que les crises énergétiques et climatiques… À Elisabeth Baume-Schneider désormais de convaincre. L’élection a lieu le 7 décembre à Berne et Jean-François Roth la suivra avec attention et surtout avec un optimisme certain.