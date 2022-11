Fontenais refuse la révision du PAL

Fontenais dit « non » à la révision de son plan d’aménagement local (PAL). 85 citoyens de la commune ajoulote ont pris part à l’assemblée communale extraordinaire lundi soir. Ils ont refusé par 48 voix contre 30 et 7 abstentions le projet du nouveau PAL. « Les débats ont été quelque peu tendus », nous a indiqué le maire de Fontenais. Yves Petignat explique que les habitants de la rue du Banné sont opposés au PAL qui prévoit une zone à bâtir dans leur quartier. « Le conseil communal a proposé pendant l’assemblée de les associer dès le début des prochaines procédures mais ils ont refusé », souffle le maire. L’exécutif communal va devoir revoir sa copie. « On a déjà dépensé 161'000 francs jusqu’à maintenant. Ce refus va alourdir la facture de quelques dizaines de milliers de francs », craint Yves Petignat. Ce dernier voit aussi le sablier s’égrainer. Les communes ont l’obligation de réviser leur PAL jusqu’au 31 décembre 2024. « Pour fournir une nouvelle version de notre plan d’aménagement local, il nous faudra bien deux ans de travail », estime Yves Petignat.

Durant l’assemblée communale extraordinaire, les ayants droit ont aussi accepté le règlement du cercle scolaire de la commune mixte qui comprend les trois villages de Fontenais, Villars-sur-Fontenais et Bressaucourt. /nmy