Le SIS Calabri et le CRISP feront lance commune

Il est aussi question de fusion entre les pompiers de Fontenais et ceux de Porrentruy. Alors que les communes n’en sont qu’au début de la réflexion, le CRISP et le SIS Calabri devraient unir le destin d’ici le milieu de l’année prochaine. Les deux groupes peinent à recruter et souhaitent éviter le travail à double alors qu’à peine un kilomètre sépare les deux casernes, qui resteront d’ailleurs en fonction dans un premier temps. « L’idée de se mettre ensemble, c’est de pouvoir faire une entité forte », indique le commandant du CRISP Nicolas Dobler. Le Centre de renfort compte 40 sapeurs-pompiers, le Service d’incendie de Fontenais en dénombre 25.