Un ouragan nommé « Thriller »

C’est une véritable tempête musicale qui s’est abattue sur le monde il y a pile 40 ans. Le disque Thriller de Michael Jackson est sorti le 30 novembre 1982. Il s’agit de l’album de musique le plus vendu de tous les temps avec plus de 100 millions d’exemplaires écoulés à ce jour, selon les estimations, dont 32 millions en une seule année. Le disque détient un autre record puisqu’il a obtenu huit Grammy Awards. La recette de Thriller voulue par Michael Jackson et mise en forme par le producteur Quincy Jones est simple : un album, dix chansons, dix tubes. Le disque contient plusieurs titres de légende comme Wanna be startin’ somethin’, Beat it, Billie Jean ou encore Thriller. Le succès planétaire de l’album s’explique notamment par le mélange de plusieurs genres ainsi que par l’association de la musique et de l’image. Le clip vidéo de la chanson Thriller, réalisé par le cinéaste John Landis sous la forme d’un court-métrage de plus de 13 minutes, a révolutionné le genre.