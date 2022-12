De père en fils à Décovi

Le père passe la main à son fils au poste de directeur général de Décovi. Claude Chèvre va confier d’ici la fin de l’année à Cédric Chèvre la responsabilité de l’entreprise de Vicques, active dans le décolletage. L’annonce a été faite ce jeudi matin dans un communiqué du Groupe Acrotec dont Décovi fait partie. Le texte parle d’une « transition naturelle qui perpétue la tradition familiale » au sein de l’entreprise. Claude Chèvre occupe la tête de la société depuis plus de 30 ans et est le fils du fondateur de l’entreprise, Denis Chèvre. Décovi a fêté récemment son 75e anniversaire et vient de franchir le cap des 100 employés et celui des 3'000'000 de francs de chiffre d’affaires mensuel. /comm-fco