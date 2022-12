Le Ministère public jurassien maintient sa ligne face à deux frères accusés de viol sur une enfant

Le ministère public jurassien a encore requis 7 ans de prison ce jeudi en appel contre deux frères accusés d’actes d’ordre sexuel et de viol sur une enfant. La procureure Laurie Roth a demandé confirmation, devant la cour cantonale pénale du tribunal de Porrentruy, du jugement de première instance rendu en mai dernier. Les deux frères avaient alors été reconnus coupables pour ces faits commis selon l’accusation entre 2011 et 2015 aux Franches-Montagnes, lorsque la victime était âgée de 7 à 11 ans et les prévenus de 18 à 22 ans pour l’un, de 17 à 21 ans pour le second. Si les deux hommes reconnaissent des attouchements sur la jeune fille, ils nient tout acte de pénétration qui caractériserait un viol.





La défense chancelante face à des échanges de messages

L’un des frères se retrouve pourtant, d’emblée, ébranlé par le juge qui exhume une conversation électronique. « Cela fait combien de temps que tu n’as plus eu de rapport sexuel* ? », demande par message ce prévenu à la plaignante. Réponse : « La dernière fois c’était en 2013 avec toi et ton frère, tu te rappelles ? ». « Oui », répond-il. Réponse compromettante qu’il dit aujourd’hui avoir donnée « sur le coup sans réfléchir ». « Vous répondez oui alors que vous prétendez devant nous ne pas l’avoir fait ? Mais vous pensez sincèrement que l’on va avaler une couleuvre pareille ? », s’insurge le juge Pascal Chappuis.





« On s’en fout de la date, ils m’ont violé pendant des années »

Les deux frères, et leurs avocats, contestent également les dates auxquelles les faits se seraient produits. Sur la base de messages entre prévenus et plaignante, Me Daniel Trajilovic situe cette « période pénale pertinente » entre 2010 et 2013, lorsque son client était encore mineur. Ce dernier qui avait reconnu devant les enquêteurs les dates contenues dans l’acte d’accusation affirme désormais « s’être emmêlé les pinceaux » lors des auditions. Ce calendrier qui remonte à une dizaine d’années apparait aussi confus pour la plaignante qui affirme, elle, que ces agissements se sont arrêtés autour de ses 12 ans, et non plus 11. L’un des avocats de la défense s’engouffre alors dans la brèche et l’assène de questions. Elle ne se démonte pas : « on s’en fout de la date, ils m’ont violé pendant des années ! », pose la jeune femme désormais âgée de 18 ans, confiant qu’elle « garde ça malgré elle, qu’on le veuille ou non ça revient ».