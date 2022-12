Les patoisants taignons remontent sur scène pour charmer les oreilles

L’amicale des patoisants franc-montagnards, Le Taignon, retrouve les planches pour djaser. La société présente ses lôvrèes (soirées en patois) ce week-end à la Maison des Œuvres à Lajoux pour trois représentations vendredi et samedi à 20h, et dimanche à 14h30. Treize enfants et une trentaine d’adultes seront sur scène. Chaque spectacle comprendra une prestation vocale de la chorale intercalée entre deux pièces de théâtre. Celle des petits et celle des grands. Les amoureux du patois taignon font ainsi leur grand retour après deux ans et demi d’arrêt forcé à cause du Covid.





Inquiétude surpassée

La troupe attendait de remonter sur scène depuis le printemps 2019. Cette longue période de pause a semé quelques doutes dans le cœur d’Agnès Surdez. « Comme beaucoup de sociétés on était inquiet, reconnait la membre du comité de l’amicale des patoisants taignons. On a vu autour de nous que les sociétés avec des membres assez âgés ont connu une baisse des effectifs ». Mais la bande franc-montagnarde a relevé le défi de remettre sur pied un spectacle en trouvant des acteurs et un directeur de chorale.

Les lôvrèes sont d’ailleurs un bon moyen de dénicher de nouveaux adeptes. Agnès Surdez s’occupe de la pièce de théâtre des enfants. Ces derniers participent tous au cours facultatif de patois dispensé par l’habitante de Lajoux à l’école primaire des Breuleux. « C’est sûr que participer à un théâtre sur scène ça les motive beaucoup. Ils ont donné des idées extraordinaires pour cette pièce de théâtre ».