Saint-Nicolas en balade à Delémont

Saint-Nicolas, son âne et son fidèle compagnon de voyage le Père Fouettard déambuleront dans les rues de Delémont. Un cortège aura lieu le mardi 6 décembre. Le départ sera donné à 16h45 sur la Place de la Gare. Les participants prendront ensuite la direction de la rue de la Molière, le Cras du Moulin, la rue Pierre-Péquignat et la rue du 23-Juin pour finalement rejoindre la cour du Château. A la fin du cortège, un sachet de friandises et une boisson chaude seront offerts.

L’événement est orchestré par le Service de la culture, des sports et des écoles de la Ville de Delémont. Les organisateurs ont bénéficié du soutien de l’Espace Jeunes, des membres de la commission de la culture ainsi que de l’association Vieille Ville, précise le communiqué transmis ce jeudi. /comm-nmy