Sensibiliser au Sida, une démarche qui demeure indispensable

Voilà plus de 40 ans désormais que la maladie du Sida a été découverte. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les évolutions sont nombreuses pour y faire face. Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le Sida, une maladie qui touche environ 17'000 personnes en Suisse dont une septantaine dans le Jura. Le Groupe Sida Jura tient à souligner qu’on peut désormais vivre avec le VIH : « Avant, on nous accompagnait à la mort, maintenant on nous accompagne à la vie », indique Sandrine Chapatte, membre du groupe Sida-Jura et séropositive. Cette dernière souligne, par ailleurs, que des traitements existent aujourd’hui, mais qu’ils sont difficiles à supporter.