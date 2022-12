Un nouveau patron chez Bandi SA à Courtételle

Un nouveau directeur général va prendre la tête de l’entreprise Bandi SA à Courtételle dès le 1er janvier prochain. L’actuel directeur commercial de la société, Frédéric Schaffner, va prendre le relais de Paul-André Tendon qui a assumé la fonction durant sept ans et qui reprendra le poste de directeur financier qu’il avait déjà occupé par le passé. L’entreprise spécialisée dans la fabrication de composants horlogers a annoncé ces deux changements dans un communiqué publié ce jeudi matin. La société Bandi SA a été fondée en 1970 et emploie aujourd’hui plus de 65 personnes. /comm-fco