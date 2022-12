Haute-Sorne veut éviter d’avoir les pieds dans l’eau

Haute-Sorne veut se protéger contre les crues. A Bassecourt, les travaux ont démarré l’été dernier sur la Sorne et le Biernol, un ruisseau latéral. Il s’agit de la première intervention sur la Sorne, dans une commune qui compte quelque 100km de cours d’eau. Le chantier vise la protection du quartier de l’usine Ruedin contre les crues centennales voire tri-centennales et concerne des tronçons de 250m sur la Sorne et 100m sur le Biernol. Haute-Sorne a connu plusieurs cas d’inondations ces dernières décennies et le secteur souffre d’un « déficit de protection contre les crues », selon Maxime Chevillat, ingénieur en charge du projet.

« La particularité c’est que Haute-Sorne est la plus grande commune du Jura en termes de superficie donc la protection contre les crues est énorme », explique Géraldine Beuchat, conseillère communale en charge de l’environnement. Quant au nouveau visage du secteur, Maxime Chevillat précise: « Le résultat final sera un cours d’eau plus élargi avec des berges moins raides et des arbres d’espèces plus diversifiées ».