L'Armorial du Jura est (enfin) là

Le projet était pensé depuis 1916 par la Société jurassienne d'émulation (SJE)... il a fallu plus d'un siècle pour qu'il se matérialise. Le voilà enfin, L'Armorial du Jura. Canton du Jura, Jura bernois, Bienne, Birseck, Laufonnais. Il sort de presse ce vendredi et sera verni samedi, à St-Imier. Toute l'histoire des blasons, mais aussi celle des familles bourgeoises de l'ancien Evêché de Bâle jusqu'en 1815, sont analysées dans cet ouvrage, coédité par la Société jurassienne d'émulation et les archives cantonales jurassiennes.





Des milliers de fiches à étudier

Les deux volumes qui composent l'ouvrage sont signés Nicolas Vernot, docteur en histoire et spécialisé en héraldique (l'étude des armoiries). Le Français a rejoint le projet en 2016... et s'est immédiatement emparé des milliers de fiches, réunies dans un fichier d'héraldiques par l'historien André Rais jusqu'à la fin des années 70. « J'ai ressenti un vertige devant ces milliers de notices et devant tous ces dessins à réaliser. Mais aussi de la jubilation : on se laisse surprendre par les sources et par la richesse de ces armoiries », admet Nicolas Vernot. Il décrit l'héraldique comme de la « communication visuelle (...) ce sont les QR codes ou les login de l’époque. Ils disaient qui on est, ce que l’on veut montrer de soi, de son métier ».