Les étudiants en physiothérapie pourront se former à Delémont

Un nouveau Bachelor en physiothérapie va bel et bien voir le jour sur le campus de la Haute École Arc, à Delémont. Le comité gouvernemental de la HES-SO a validé la semaine passée la création de cette nouvelle filière qui sera opérationnelle dès la prochaine rentrée de septembre. Aujourd’hui, une soixantaine d’étudiants de l’Arc jurassien doivent se rendre dans les cantons de Vaud, du Valais ou de Genève pour suivre cette formation. Le président du comité stratégique de la HE-Arc et ministre jurassien de la formation a ainsi salué une « bonne nouvelle » pour l’espace BEJUNE. Martial Courtet a également estimé que l’arrivée de cette nouvelle filière allait dans le sens de la création d’un véritable pôle de formation à Delémont.





Des synergies et collaborations

La première volée accueillera 25 élèves. Les examens d’entrée auront lieu au printemps. Des cours seront donnés en commun avec la filière des soins infirmiers, ce qui permettra de renforcer l’interprofessionnalité, selon la directrice du domaine santé à la HE-Arc. « Quand on prend en charge une personne malade ou accidentée, c’est un réseau d’acteurs de la santé qui intervient. Toute la coordination est déterminante. On doit former nos étudiants à cette dimension-là », explique Anne-Françoise Loup. Les physiothérapeutes de la région ont soutenu la création de cette filière. Ils collaboreront avec l’institution en proposant des places de stage, ce qui permettra aussi de pallier à certaines difficultés de recrutement, selon la responsable.