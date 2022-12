Clichés de vacances de familles ukrainiennes au goût de normalité

Une exposition de photos de vacances un peu particulière à Porrentruy. L’association Ukraine-Ajoie vernit ce samedi après-midi à 16h « Quelques jours de bonheur ». Les clichés ont été pris par les 14 familles ukrainiennes qui ont bénéficié d’un séjour organisé cet été par l’association et une fondation suisse qui œuvre en faveur des enfants. A travers ces photographies, on découvre de la joie de vivre, selon la secrétaire de l’association. En regardant cette exposition, Isabelle Fleury ressent « une part de joie et de bonheur d’avoir pu faire découvrir notre pays à toutes ces familles et, en même temps, il y a un pincement au cœur, parce qu’ils voudraient tous être dans leur pays ». Les familles ukrainiennes ont vivement remercié l’association pour « ces merveilleux moments ». Les trois membres d’Ukraine-Ajoie souhaitaient offrir aux enfants « une parenthèse dans leur séjour ici ».