L’initiative sur les fusions ne rassemble pas assez

Lancée il y a une année, l’initiative du PCSI pour un regroupement des communes dans le Jura n’aboutira pas. Le parti devait récolter 2'000 signatures jusqu’à cette fin de semaine pour que la population se prononce sur le texte « pour un Jura entre 3 et 6 communes ». Il en était à 1'600 et a décidé de renoncer, selon le Quotidien jurassien samedi matin. Dans le journal, le président du PCSI Jura, Thomas Schaffter évoque « un manque de temps et de ressources pour récolter les signatures durant cette année marquée par les élections communales ». L’idée n’est toutefois pas abandonnée. /lbe