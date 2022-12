La traversée de Courroux est enfin terminée

La traversée de Courroux a été inaugurée ce samedi matin. Après deux ans de travaux, et près de trois décennies de réflexion, le réaménagement, qui a coûté environ 5,5 millions de francs, est terminé. Les autorités communales ont profité de cette réception officielle pour dévoiler le projet artistique conçu pour l’occasion par Christian Schneiter. La sculpture en bronze représente des loups, qui sont le sobriquet des habitants de Courroux.

Environ 13'000 véhicules traversent quotidiennement la commune. Les travaux de la traversée du village offrent plus de confort et de sécurité aux usagers, et une meilleure accessibilité aux transports publics. En parallèle, un revêtement phonoabsorbant a diminué les nuisances sonores. Et les habitants de Courroux peuvent désormais profiter de nouveaux espaces publics. /ncp