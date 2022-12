Géothermie profonde : le Jura engage du monde, les exploitants paient

Les emplois créés pour le suivi du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne ne coûteront rien au canton du Jura. Le Gouvernement l’a assuré dans sa réponse à une question écrite de François Monin. Le député PDC s’inquiétait des répercussions de l’embauche d’un chef de projet et divers collaborateurs sur les finances de l’Etat. La convention signée en juin dernier entre le Canton, Geo-Energie Suisse et Geo-Energie Jura couvre ces recrutements, relève la réponse de l’exécutif jurassien.





300'000 francs annuels à disposition

Les exploitants verseront 300'000 francs par an au canton du Jura pour une durée initiale de quatre ans. Cet accord est stipulé à l’article 14 de la convention. Le montant est calculé de manière à assurer une marge en cas d’imprévus. Il permet de financer le poste de chargé de projet occupé par Sylvain Rigaud. Ce dernier est engagé à 100% et est rattaché au Service du développement territorial (SDT). Les 300'000 francs couvriront trois autres fonctions : un secrétaire à 20% et une personne à 30% pour assurer le suivi environnemental, tous deux reliés à l’Office jurassien de l’environnement, et puis un comptable à 10% raccordé au SDT.





Un poste à la charge de la Confédération

Le projet de géothermie profonde nécessite aussi l’engagement d’un chargé de communication. « Le manque d’informations autour du projet a jusqu’ici prétérité l’appréhension et la compréhension de la population », note l’exécutif cantonal. Le poste occupé à 50% pendant trois ans sera affecté au Service de l’information et de la communication. Le Gouvernement jurassien précise que cet emploi est subventionné par la Confédération, en l’occurrence par l’Office fédéral de l’environnement, pour des raisons d’indépendance et de transparence.

L’Etat jurassien souligne encore que ces postes autofinancés utiles au renforcement de ses effectifs pour le projet de géothermie profonde à Glovelier sont inclus dans les chiffres figurant dans le budget 2023. /comm-nmy