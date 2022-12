La magie s'empare du Noël pour tous prévôtois

Les actions de partage à l'occasion de Noël retrouvent leur rythme de croisière dans la région, après deux années compliquées en raison de la pandémie. Le Noël de l'amitié de Delémont se tiendra le 24 décembre dès 17h30 à la Salle St-Georges. Le Noël pour tous de Porrentruy aura lieu, quant à lui, dès 18h à la Salle du Séminaire et celui de Moutier également dès 18h à la Sociét'halle. Le programme de la manifestation prévôtoise a été présenté récemment. Un repas de gala sera offert gratuitement à celles et ceux qui souhaitent vivre Noël autrement, de manière solidaire et sans barrières sociales, confessionnelles ou ethniques à Moutier. La magie a été choisie pour thème de la 19e édition du Noël pour tous prévôtois avec la présence annoncée d’Eric Roumestan, magicien de renommée internationale. A quelques semaines du jour J, le comité largement renouvelé se réjouit avec une certaine fébrilité. « On ne sait pas vraiment à quelle affluence s’attendre. Quoi qu’il arrive, on est très heureux de vivre cette nouvelle édition », explique le responsable animation Claude Mayland. Pour lui, le thème de la magie était tout indiqué : « On veut rallumer le sapin, rallumer cette magie de Noël qui s’est presque éteinte. Voir des choses incroyables, c'est quelque chose qui nous rassemble ».