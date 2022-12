Le Plan climat jurassien est sur la table

Le Gouvernement jurassien définit sa stratégie face au dérèglement climatique. L’exécutif a présenté ce lundi le Plan climat cantonal. Ce dernier vise à réduire par quatre d’ici 2050 les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et décarboner l’électricité. L’objectif est ainsi de passer de 17,2 à 3,8 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Une stratégie en accord avec les objectifs de la politique climatique suisse et la mise en œuvre des Accords de Paris, indique le Gouvernement dans un communiqué.







18 millions de francs d’ici 2026

Au total, 156 mesures sont prévues pour réduire la production de gaz à effet de serre. Sept domaines d’action ont été identifiés, comme l’énergie, la mobilité et l’agriculture. Des mesures au niveau du cadre de vie sont également prévues afin de proposer des mesures d’adaptation au dérèglement climatique.

Le Gouvernement a également défini 43 mesures prioritaires, présentées comme « réalisables » durant la période 2023-2026. Leur mise en place est estimée à 18 millions de francs, soit cinq millions par an. Cependant, leur mise en œuvre sera dépendante « des ressources humaines et financières qui pourront être allouées dans le budget cantonal », précise le communiqué.







Consultation publique

Élaboré dans un esprit participatif avec la population, les communes, les partis politiques et les autres acteurs concernés, ce Plan climat est mis en consultation publique dès aujourd’hui et jusqu’au 28 février 2023. Toutes les informations s’y rapportant et un formulaire de consultation sont disponibles sur le site du canton. /comm-gtr