Les chasseurs ont fêté Saint Hubert

Un premier bilan de la saison de chasse écoulée

Les statistiques officielles ne sont pas encore connues mais les milliers d’heures d’observation des chasseurs permettent de tirer un premier bilan de la saison écoulée, indique un communiqué transmis ce lundi. Les effectifs de population de chamois et de chevreuils sont abondants. Le nombre de sangliers marque lui une sensible diminution. Les observations du cerf se font de plus en plus nombreuses, selon le communiqué. Ce dernier rappelle que pour des questions de sécurité, les usagers de la forêt sont encouragés à porter des vêtements bien visibles : des traques aux sangliers sont organisées les lundis, mercredis, jeudis et samedis de décembre à fin février. /comm-ech