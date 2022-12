RFJ en direct de la Place fédérale

Elisabeth Baume-Schneider deviendra-t-elle la première conseillère fédérale jurassienne ? Réponse ce mercredi 7 décembre. La rédaction de RFJ se mobilise et vous propose une émission spéciale dès 6h en direct du Palais et de la Place fédérale. Suivez le résultat de l’élection en direct et retrouvez interviews, témoignages et ambiance sur notre antenne et sur notre site. /clo-gtr