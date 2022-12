Charles Juillard à fond pour Elisabeth Baume-Schneider

Dernière ligne droite pour Elisabeth Baume-Schneider, dans la course au Conseil fédéral. La socialiste jurassienne s’est prêtée une nouvelle fois au jeu des auditions devant les groupes parlementaires mardi après-midi, à quelques heures des élections. Elisabeth Baume-Schneider et sa concurrente, la socialiste Eva Herzog, sont entendues par le PLR, les Vert'libéraux et le Centre.

Pour le conseiller aux Etats centriste jurassien, Charles Juillard, les résultats de l'élection de mercredi devraient être très serrés. Selon lui, si Elisabeth Baume-Schneider faisait office d'outsider au début de sa campagne, elle a réussi a gagner en « crédibilité et en visibilité ». Il compte d'ailleurs soutenir sa candidature jusqu'au bout, pour tenter de lui faire gagner un maximum de suffrages, « même si je pense qu'une fois les auditions terminées, les opinions seront faites ».