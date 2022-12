Il y a trente ans, la Suisse refusait d'adhérer à l'Espace économique européen

Un « dimanche noir ». C’est l’expression utilisée par le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz au soir du 6 décembre 1992. Ce jour-là, un peuple suisse très divisé refuse dans les urnes l’adhésion de la Suisse à l’Espace économique européen. Le Röstigraben est extrêmement net, entre les Romands qui disent « oui », et les Alémaniques et Tessinois qui désapprouvent l’idée. Dans le Jura, Jérôme Oeuvray, alors âgé de 25 ans, s’était fortement investi en faveur de l’adhésion à l’EEE. Il y voyait « un accord fait quasiment sur mesure pour la Suisse ». Trente ans plus tard, l’ancien maire de Chevenez et député PDC au Parlement jurassien se souvient de l’effervescence autour du projet.