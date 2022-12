Moutier aura tout de même son marché de Noël

Il y aura bel et bien un marché de Noël à Moutier. Alors que le comité des Commerçants et artisans prévôtois (CAP) avait annoncé l'annulation de l'événement fin septembre, il a finalement été décidé de proposer une version plus légère, sans cabanons, non plus sur la place du Collège mais en vieille ville. Dans un communiqué diffusé, le CAP invite la population le samedi 10 décembre dès 10h et jusqu'à tard le soir à la rue de la Prévôté et au passage du Centre. Seront disposés sur place une vingtaine de bancs de foire, l'occasion pour les badauds de découvrir les produits du commerce et de l'artisanat locaux. Musique, visite du père Noël et autres animations égayeront ce « marché 2.0 ».

Comme chaque année, les vitrines des commerçants de Moutier ont été décorées par 17 classes de l'école primaire. A noter encore que les membres du CAP ont confectionné des sapins originaux, sans illuminations. Ces derniers ont été disposés ça et là en ville de Moutier. /comm-oza