Patrice Eschmann nommé à l'Office fédéral de l'environnement

Patrice Eschmann rejoindra l'Office fédéral de l'environnement en mars 2023. L'actuel chef de l'Office jurassien de l'environnement a été nommé à la tête de la Section Etude de l’impact sur l’environnement et organisation du territoire, selon un communiqué de presse du Canton.

Patrice Eschmann est titulaire d'un diplôme d’ingénieur forestier. Il a rejoint l’Office de l’environnement de la République et Canton du Jura en 2002. Dix ans plus tard, il a été désigné responsable du Domaine forêts, avant d’accéder au poste de chef de Service en 2016. L'habitant de Bassecourt a mené de nombreux projets dont le plan de gestion des déchets et la nouvelle loi cantonale sur les déchets, la stratégie cantonale de gestion des sites pollués, ou encore le Plan climat. Patrice Eschmann s’est également engagé en faveur l’évolution de l’administration.

Le poste de chef-fe de l’Office de l’environnement sera prochainement mis au concours. /comm-cto