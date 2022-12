Commentaire : un air de Rauracienne à Berne

L’élection d’Elisabeth Baume-Schneider, c’est comme la Rauracienne. Lorsqu’elle a annoncé sa candidature le 11 novembre, c’était « l’espoir murit dans l’ombre des cités ». Ce mercredi, à 10h24, c’est devenu « Marchons joyeux, c’est l’heure du Jura ! ».

Le canton tient donc sa première conseillère fédérale. Pour le plus jeune Etat de Suisse, 43 ans, c’est une consécration quant à sa pleine participation au sein de l’Alliance fédérale. La boucle est en quelque sorte bouclée. À Elisabeth Baume-Schneider de faire désormais mieux connaître et rayonner le Jura à travers son mandat. Sans nul doute, les Suisses seront plus nombreux à pouvoir le situer sur une carte. Que l’on soit de gauche, du centre ou de droite, prenons la mesure de l’événement. Ne boudons pas notre plaisir, ni notre fierté. Cette élection est une nouvelle lettre d’or brodée dans l’Histoire jurassienne. Le canton devra profiter de cette impulsion pour s’en donner une nouvelle.