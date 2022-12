Un cadavre retrouvé en France voisine

Un corps sans vie a été découvert lundi en France voisine. Il a été trouvé sous un abri qui sert à stocker du bois dans un champ entre Abbévillers et la frontière suisse. C’est ce que rapporte l’Est républicain dans son édition de mardi. Le propriétaire de l’entrepôt a été alerté par l’odeur, avant d'appeler les secours. Le quotidien français explique qu’il est à ce stade impossible de déterminer l’âge et le sexe du cadavre, la dépouille étant très abîmée, des animaux lui ayant attaqué le visage et les mains. Le corps a été transporté à l’institut médico-légal de Besançon pour une autopsie. La police cantonale jurassienne nous a indiqué qu’elle n’était, à l’heure actuelle, pas concernée par cette enquête. Aucune disparition pouvant correspondre n'a été signalée dernièrement dans la région. /emu