Elisabeth Baume-Schneider sera en charge de la justice et de la police 

Elisabeth Baume-Schneider occupera le poste de ministre de la justice et de la police. La nouvelle conseillère fédérale jurassienne dirigera dès le 1er janvier le DFJP. La décision a été prise jeudi après-midi par le Conseil fédéral qui était réuni pour discuter de la répartition des dicastères. Au total, trois départements auront un nouveau chef. Karin Keller-Sutter passera au Département fédéral des finances et Albert Rösti reprendra le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Le président de la Confédération en 2023, Alain Berset, continuera de diriger le Département fédéral de l'Intérieur, a indiqué jeudi la Chancellerie fédérale. Ignazio Cassis restera aux Affaires étrangères, Guy Parmelin à l'Économie, la formation et la recherche, et Viola Amherd à la Défense. /ATS-alr