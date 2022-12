La vie d’Elisabeth Baume-Schneider « a basculé »

Une ministre relativement libre

En ce qui concerne la nouvelle vie d’Elisabeth Baume-Schneider, Dominique Bugnon indique que les conseillers fédéraux restent libres de choisir leur domicile et ne sont pas obligés de résider à Berne, d’autant que les ministres bénéficient d’une voiture de fonction et d’un chauffeur. Au niveau de la sécurité, toutes les réunions d’un conseiller fédéral sont annoncées à la police fédérale. Cette dernière décide, en collaboration avec les cantons concernés, de l’opportunité ou non de prendre des mesures de protection. Dominique Bugnon ajoute qu’un dispositif particulier peut être mis en place dans certaines situations extraordinaires avec une protection permanente. L’ancien chef de l’information donne l’exemple des menaces proférées à l’encontre de certains conseillers fédéraux lors de la pandémie.