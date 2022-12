Kiki Crétin, un parrain rock pour Nez Rouge Jura

Nez Rouge aura des airs de rock’n roll dans le Jura. L’opération démarre ce vendredi et durera jusqu’au 1er janvier prochain. C’est un parrain à la fois rocker et ancien hockeyeur qui a été choisi cette année dans le Jura puisqu’il s’agit de Kiki Crétin, guitariste et chanteur du groupe Silver Dust. Nez Rouge fait son grand retour après deux annulations successives en raison de la pandémie de coronavirus. Les chauffeurs bénévoles qui vous permettent de rentrer chez vous en toute sécurité lors de la période des fêtes en cas de fatigue ou d’excès d’alcool sont ainsi prêts à reprendre du service. Pour Kiki Crétin, il s’agit « d’un honneur » d’avoir été choisi comme parrain de Nez Rouge Jura. Le musicien explique également que Jean-Luc Baierlé, le fondateur de l’opération qui est décédé en octobre 2021, avait été son premier médecin. « Il m’a encouragé à fond à me lancer dans le hockey alors que j’étais assez gravement asthmatique en étant petit », indique le musicien. Pour Kiki Crétin, c’est donc aussi une manière de « lui rendre hommage ».







