L’UAP inaugure son atelier-boutique à Porrentruy

Et si l’atelier-boutique Cré’Attitudes se trouve en plein centre-ville, ce n’est pas anodin. Le contact social avec la population est primordial dans le cadre de la réhabilitation psychosociale des patients. « Il y a évidemment un but d’échange, de déstigmatisation, de rencontre. C’est clair que pour intégrer les gens dans la communauté, il faut des échanges et que chacun fasse un effort pour comprendre l’autre. Après il faut que la mayonnaise prenne, ça peut prendre un certain temps. Donc on compte aussi sur la population pour qu’elle s’arrête sans parti pris ou idées préconçues sur ce qu’il se passe ici », confie la médecin cheffe Danielle Charmillot. Un atelier fonctionnant sur le même principe existe déjà à St-Imier. Cré’Attitudes est à découvrir au 26 Grand’Rue à Porrentruy. /jpi