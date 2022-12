Un point noir en moins pour accéder au TGV vers Paris depuis le Jura

Agglomération de Delémont Afin de répondre à la demande de la clientèle, la ligne 1 dessert nouvellement l’avenue de la Gare, le Théâtre du Jura et la vieille ville de 5h30 à 22 h en semaine. La ligne 3 voit également son tracé légèrement modifié : à l’aller, le bus passe par la rue de la Molière ; au retour, il circule par la rue de l’Avenir et dessert ainsi le centre Pré-Guillaume. La combinaison des lignes 1 et 3 offre une cadence toutes les 10 minutes entre la gare et la vieille ville, ceci entre 7h30 et 18h. Il est ainsi possible de prendre toutes les correspondances ferroviaires, ainsi que les bus, pour toutes les directions, et inversement pour rejoindre la vieille ville. Les bus de la ligne 1 et 3 sont tous accessibles depuis le quai F de la gare routière. Cela permet d’offrir un accès facilité aux personnes à mobilité réduite et à celles avec des bagages ou une poussette par exemple. Les deux dernières courses de la ligne 6 vers Rossemaison – Châtillon sont retardées de 10 minutes afin d’attendre les correspondances des trains en provenance de Bienne. La ligne 7, dans le haut du Val Terbi, voit une systématisation de son sens de rotation, soit Corban – Montsevelier – Mervelier le matin et Corban – Mervelier – Montsevelier le soir pour favoriser les trajets directs des pendulaires. Sur la branche Delémont – Rebeuvelier – Moutier de la ligne 8, les deux dernières courses de fin de soirée sont prolongées jusqu’à l’arrêt « Moutier, Aux Laives » pour desservir la zone du Forum de l’Arc et de la brasserie L’Indus. La course de nuit Delémont, gare – Moutier de 2h08 circulant le week-end pourra desservir Rebeuvelier à la demande des voyageurs.

Ajoie Les horaires des Noctambus N24 et N25 sont désormais visibles sur l’horaire en ligne et sur les applications mobiles, mais cela à titre indicatif. Hors le départ fixe depuis Porrentruy, les horaires de passage dans les villages peuvent en effet varier selon le parcours du bus et la demande des utilisateurs. Durant la fermeture du pont St-Germain, prévue jusqu’au 30 juin 2023 en raison de travaux, les lignes 72 et 77 restent déviées via la route de Courgenay. Le plan du réseau ajoulot est en permanence à jour et peut être consulté sur mobiju.ch En Haute-Ajoie, la ligne 78 a été renforcée avec davantage de liaisons, également pendant la période hivernale.

Haute-Sorne Une course supplémentaire au départ de Glovelier, à 19h30, a été ajoutée à la ligne 52 pour permettre une rentrée plus tardive pour les localités de Berlincourt, Undervelier et Soulce.