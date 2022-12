Hubert Godat : « Amnesty reste un phare dans l'obscurité des injustices de ce monde »

Il a passé 7 années en tant que responsable de l’antenne Jura-Jura bernois d’Amnesty International. Le Franc-Montagnard Hubert Godat a annoncé qu’il démissionnait de son poste à la fin de l’année. Rencontre avec cet enseigant à la retraite qui ne supporte pas l'injustice à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'Homme.

S'il a décidé d'abandonner son poste de responsable, c'est à cause d'un rapport publié par Amnesty au mois d’août. Le document indiquait que des manœuvres militaires ukrainiennes mettaient en danger les civils dans le conflit avec la Russie. « Chez beaucoup, ce rapport a été perçu comme un coup de poignard dans le dos. Il donnait l’impression que l’Ukraine était tout aussi coupable que la Russie explique-t-il. La victime et l’agresseur étaient mis implicitement sur un pied d’égalité. Parce que mon épouse est ukrainienne, que sa fille est réfugiée chez nous et que je reçois tous les jours des nouvelles de ce pays, ce genre de rapport n'a pas passé, tout simplement. » Hubert Godat souligne toutefois qu'il n'est pas en froid avec l'organisation. « Amnesty reste une organisation qui fait un très bon travail et je continuerai de soutenir ses actions. » Ce sont Marie-Josée Friche et Fiorenzo Monti qui deviendront les deux coresponsables de la section Jura-Jura bernois d'Amnesty international.