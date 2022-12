L'Hôtâ nouveau est sorti de presse

Le patrimoine de la région est à nouveau à l’honneur. Le 46e numéro de la revue L’Hôtâ est sorti de presse. Comme chaque année, il met en valeur le patrimoine rural interjurassien et son histoire à travers notamment la rénovation d’anciennes fermes. L’Aspruj, association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien, a décidé cette année de donner un coup de projecteur sur la rénovation d’une ferme dans le village de Saicourt dans le Jura bernois. L’Aspruj choisit avec soin les projets qu’elle met en avant. « On cible les projets à partir desquels on peut retracer l'histoire des habitants, » explique Maxime Jeanbourquin, membre de la commission de rédaction de l’Hôtâ.