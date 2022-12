Des chevaux franches-montagnes aux festivités de l'Escalade

Pour la première fois de l'histoire, des chevaux jurassiens ont foulé les pavés genevois lors des festivités de l'Escalade, les 11 et 12 décembre. La Fédération jurassienne d'éleveurs chevalins a été appelée en renfort par la Compagnie de 1602, qui commémore chaque année la bataille de l'escalade à Genève. Les cavaliers se sont intéressés à la race pour son calme et sa docilité. Samedi et dimanche, une dizaine de chevaux FM a donc participé aux cortèges et autres festivités. Claude Boillat, président de la Fédération jurassienne d’élevage chevalin, était heureux de pouvoir présenter la race lors d'un événement d'une telle envergure.