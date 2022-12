Hausse de la contribution des entreprises pour la formation professionnelle

Entreprises et collectivités publiques verseront davantage en faveur de la formation professionnelle ces trois prochaines années. Suite à l’acceptation d’une motion fin octobre par le Parlement jurassien, le taux de la contribution des entreprises privées et des collectivités publiques affiliées au fonds pour le soutien aux formations professionnelles passe officiellement de 0.05 % à 0.1% à compter du 1er janvier pour les années civiles 2023, 2024 et 2025. Le Conseil de direction du fonds a d’ailleurs émis une proposition au Gouvernement allant dans le même sens que le législatif, bien que cette issue n'enthousiasme pas les milieux économiques. Cette piste était également évoquée dans le « Plan Equilibre 22-26 » du Gouvernement jurassien, dont l’examen a été reporté. Ces nouvelles ressources permettront selon l’Etat de soutenir et de développer la formation professionnelle, en particulier les filières duales, et de soutenir les efforts des entreprises formatrices. /comm-jpi